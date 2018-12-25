Экзамен по русскому языку хотят отменить для мигрантов с Украины

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Президент РФ Владимир Путин

Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для мигрантов с Украины и из Белоруссии, а также согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство.

Гаврилов пояснил, что не все мигранты хотят получить гражданство. Соотношение желающих остаться и вернуться на родину сейчас составляет 2 к 1. Поэтому правительство планирует создать для них комфортные условия.

«Первое — это отменить экзамен на знание русского языка для наших соотечественников с Украины и из Белоруссии, упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для них максимально», — сказал Гаврилов РИА Новости.

Политик сообщил, что для высокоценных кадров необходимо упростить получение вида на жительство и гражданства. Это касается тех, кто оканчивает вузы на территории России.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, ограничивающий в 2019–2020 годах проведение проверок субъектов малого бизнеса. Документ исключает проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые относят себя к субъектам малого предпринимательства, за исключением отдельных видов деятельности.