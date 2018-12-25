USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,824.56 $
МОСКВА-10°C00:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Экзамен по русскому языку хотят отменить для мигрантов с Украины

Президент РФ Владимир Путин President of Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что Владимир Путин поддержал идею отмены экзамена по русскому языку для мигрантов с Украины и из Белоруссии, а также согласился упростить для них получение гражданства и вида на жительство.

Гаврилов пояснил, что не все мигранты хотят получить гражданство. Соотношение желающих остаться и вернуться на родину сейчас составляет 2 к 1. Поэтому правительство планирует создать для них комфортные условия.

«Первое — это отменить экзамен на знание русского языка для наших соотечественников с Украины и из Белоруссии, упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для них максимально», — сказал Гаврилов РИА Новости.

Политик сообщил, что для высокоценных кадров необходимо упростить получение вида на жительство и гражданства. Это касается тех, кто оканчивает вузы на территории России.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, ограничивающий в 2019–2020 годах проведение проверок субъектов малого бизнеса. Документ исключает проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые относят себя к субъектам малого предпринимательства, за исключением отдельных видов деятельности.


#украина #россия #Белоруссия #ГРАЖДАНСТВО #экзамены #мигранты
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
политика 22:15, 25 декабря 2018
Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко
политика 22:15, 25 декабря 2018
Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко
в мире 22:02, 25 декабря 2018
Представитель Лукашенко рассказала о встрече с Путиным
политика 20:30, 25 декабря 2018
Путин обсудил с Лукашенко цены на газ для Белоруссии
экономика 09:17, 24 декабря 2018
Украина ждёт убытков из-за снижения тарифов на транзит газа
Лента новостей
общество 00:06
Путин уточнил ограничение числа квартир для сирот
в мире 00:01
Израиль активировал систему ПВО против ракет из Сирии
общество 23:46
Минздрав надеется вывести табак из оборота в России
происшествия 23:32
Массовое убийство в Ульяновске унесло жизни четырёх человек
политика 23:27
Матвиенко призвала привлечь больше женщин во власть
Другие новости
общество 00:06
Путин уточнил ограничение числа квартир для сирот
общество 23:46
Минздрав надеется вывести табак из оборота в России
общество 23:16
Глава Татарстана выступил против скидок на штрафы ГИБДД
общество 22:09
Мединский намерен защитить российское кино от Голливуда
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top