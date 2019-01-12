Эквадор вернул на родину российского бомжа

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Житель Санкт-Петербурга Максим Бахарев, пропавший девять лет назад, найден в Эквадоре. Все эти годы мужчина бродяжничал на улицах эквадорской столицы Кито.

Каким образом россиянин оказался в чужой стране и почему скитался столько лет, в патронажной службе столичного муниципалитета Сан-Хосе ответить не смогли.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства», – рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Андрей Щедрин.

Совместными усилиями властей Кито и российского консульства 35-летний Бахарев был отправлен на родину и в настоящее время уже находится в родном Петербурге. При этом билет и сопровождение для россиянина оплатили его родители.

Покидая Эквадор, он с грустью попрощался и поблагодарил сотрудников патронажной службы за помощь и заботу.

Ранее News.ru писал о том, что граждане Германии, отправляясь в отпуск в другие страны, меньше всего хотят оказаться рядом с отдыхающими из России, которые якобы ведут себя слишком шумно.