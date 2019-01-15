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Экстренно вызвать спасателей могут менее трети россиян

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Только 28% жителей России имеют возможность экстренно вызвать спасателей по единому номеру 112. Система развернута полностью всего в 12 регионах из 85.

Проверку реализации федеральной программы по созданию системы-112 провела Счётная палата России. Зампредседателя ведомства Вера Чистова отметила, что её развёртывание тормозят недостатки межведомственного взаимодействия. В частности, недостаточный уровень цифровой интеграции системы с ведомственными дежурными службами.

Кроме того, сложности с реализацией программы возникают из-за недостатка финансирования. Первоначально на эти цели предполагалось выделить из бюджета 65 млрд рублей, но позднее сумма была сокращена в несколько раз. На сегодняшний день потрачено свыше 14 млрд рублей из бюджетов всех уровней, сообщает «Профиль».

Чистова посетовала на то, что в условиях сокращения финансирования программы МЧС России не приняло эффективных мер для привлечения средств из внебюджетных источников.

Ранее News.ru писал о планах по переводу системы-112 на отечественное программное обеспечение. В МЧС отметили, что использование российского софта удобнее и безопаснее, поскольку любая программа может быть доработана в случае необходимости. Предполагается, что переход на российское ПО будет осуществлен до конца 2020 года. 


#россия #спасатели #счетнаяпалата
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