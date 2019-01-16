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Экстремальные морозы наступили в Якутии

Maarten Takens/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

общество [ версия для печати ]

Синоптики зарегистрировали экстремально низкие температуры на уровне минус 50 градусов и ниже в 12 районах Якутии. В некоторых районах частично или полностью отменены школьные занятия, экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Столбики термометров в посёлке Усть-Нера Оймяконского района опустились 16 января до 55 градусов мороза, здесь густой туман и почти нулевая видимость, передаёт ТАСС.

«При низких температурах дети не ходят в школу — вводятся актированные дни. Чтобы не отстать от школьной программы, они занимаются на дому по дополнительным заданиям учителей», — сообщила глава райсовета депутатов Оймяконского района, жительница Усть-Неры Татьяна Алфёрова.

Доктор медицинских наук, профессор Северо-Восточного федерального университета Пальмира Петрова призывает жителей республики в морозы полноценно питаться, употреблять витамины и соблюдать распорядок дня. По её словам, низкие температуры наиболее опасны для органов дыхания.

Якутский населённый пункт Оймякон считается северным полюсом холода, там в 1926 году советский геолог Сергей Обручев зафиксировал рекордно низкую температуру — минус 71,2 градуса Цельсия.

Как писал News.ru, спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин совершил пробежку в экстремальных условиях на полюсе холода в Якутии. Забег в Оймяконе Волошин провёл при температуре 60 градусов мороза.


#погода #ЯКУТИЯ #морозы
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