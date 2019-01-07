Экспонаты из собрания Петра I покажут Музеи Кремля

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Романтизированный портрет Петра I Поль Деларош, 1838 год

Музеи Московского Кремля покажут уникальные экспонаты из собрания российского императора Петра I. Выставка начнёт работать в ноябре этого года.

Международный выставочный проект «Очарованный странник. Петр I — исследователь, художник, коллекционер» продемонстрирует значимость и революционный характер преобразований императора в деле покровительства искусствам и наукам, сообщает пресс-служба музейного учреждения. Активное участие в проекте примут российские музеи, архивы и библиотеки: Государственный Эрмитаж, Военно-морской музей (Санкт-Петербург), Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (Санкт-Петербург), Государственная Третьяковская галерея и другие. Экспонаты из своих коллекций также предоставят музеи Германии, Нидерландов и Великобритании.

Посетители выставки смогут увидеть около 200 предметов, в число которых входят архивные документы, регалии, образцы парадного оружия, произведения ювелирного искусства, живописи, графики, скульптуры, глиптики, медали и монеты, а также научные инструменты, которые принадлежали Петру I.

Как писал ранее News.ru, работы своих реставраторов за последние пять лет представят музеи Московского Кремля в рамках тематической выставки. Она пройдёт с 10 июля по 13 октября. На экспозиции «Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля» посетители увидят государственные регалии, личные вещи монархов, древние иконы, парадное оружие, изделия работы русских и западноевропейских ювелиров.