Составлен список востребованных профессий 2019 года

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В следующем году самыми востребованными на рынке труда станут разработчики приложений для систем iOS и Android. Специалисты в данной области в Москве могут смело рассчитывать на зарплату от 130 до 300 тысяч рублей.

Согласно исследованию, проведённому сервисом Superjob, на втором месте в списке самых востребованных профессий в 2019 году оказались UI/UX-дизайнеры, специализирующиеся на создании интерфейсов сайтов. В Москве конкурс на вакансии в данной области составляет 2,5 человека на место, а зарплата в среднем составляет 120 тысяч рублей.

Замыкают тройку лидеров специалисты по тестированию/QA. В погоне за кадрами крупные компании готовы брать на работу даже молодых сотрудников и обучать их самостоятельно, выплачивая ежемесячно в среднем 90 тысяч рублей.

Кроме того, исследование показало, что в следующем году увеличится спрос на аналитиков данных, услуги которых наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Конкурс составляет 4,5 человека на место, сообщает «Российская газета».

Ранее News.ru писал о том, что Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин. Всего сокращения могут коснуться 230,8 тысячи россиян.