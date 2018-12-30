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Эксперты составили список самых нужных профессий

Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Составлен список самых востребованных профессий в уходящем году. Сферы, в которые чаще всего требуются специалисты, назвал сервис вакансий HeadHunter.

Так, на российском рынке труда крайне востребованы сотрудники в сфере продаж и услуг, в том числе парикмахеры, официанты, бармены, администраторы. Часто требуются рабочие специалисты, а также сотрудники индустрии информационных технологий.

Отмечается, что в этом году наблюдалось снижение конкуренции между соискателями. Соотношение вакансий и резюме составило 5,7, в то время как в 2017 году — 6,4.

Ранее в Минэкономразвития подсчитали, что средняя зарплата в Москве через несколько лет составит 82,1 тысячи рублей, писал News.ru.


#профессия #РЕЙТИНГ #сотрудничество
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