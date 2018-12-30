Эксперты составили список самых нужных профессий

https://news.ru/storage/news/6e855fd6a5ade92b7a254c4e5ad12c76/d8f2cd11-c23f-4441-b39c-f1850d1db17e_850.jpg Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Составлен список самых востребованных профессий в уходящем году. Сферы, в которые чаще всего требуются специалисты, назвал сервис вакансий HeadHunter.

Так, на российском рынке труда крайне востребованы сотрудники в сфере продаж и услуг, в том числе парикмахеры, официанты, бармены, администраторы. Часто требуются рабочие специалисты, а также сотрудники индустрии информационных технологий.

Отмечается, что в этом году наблюдалось снижение конкуренции между соискателями. Соотношение вакансий и резюме составило 5,7, в то время как в 2017 году — 6,4.

Ранее в Минэкономразвития подсчитали, что средняя зарплата в Москве через несколько лет составит 82,1 тысячи рублей, писал News.ru.