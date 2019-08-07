https://static.news.ru/photo/58221974-b8ef-11e9-a5b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость по новым правилам разъяснили специалисты Федеральной кадастровой палаты.

«Дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2021 года. За этот период времени граждане смогут оформить земельные участки в собственность по упрощённой системе.

Закон также продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).

По словам эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко, новая норма затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, в том числе расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Что касается оформления в собственность построек на участках, теперь садоводы смогут сделать это с домами или строениями на основании технического плана здания. Необходимо будет только предоставить декларацию, составленную правообладателем объекта недвижимости.

Для оформления собственности таких объектов владельцу достаточно сначала обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после — предоставить лично в МФЦ, посредством почтового отправления или в электронном виде пакет документов с заявлением о кадастровом учёте и регистрации прав, — пояснила Лещенко.

А вот объекты недвижимости, расположенные на участках ИЖС, оформляются по старым правилам, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ.

Владельцу такого земельного участка необходимо уведомить администрацию субъекта РФ о планируемом строительстве, в том числе предоставить описание параметров объекта недвижимости. Затем — уведомление об окончании строительства с приложением в том числе технического плана здания.

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.

В законопроекте есть часть, касающаяся земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов недвижимости. Она вносит поправки в правила определения кадастровой стоимости. Так, для предотвращения неоправданного завышения цен субъекты РФ на бессрочной основе наделяются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров.

Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ.

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин 2 августа 2019 года подписал закон, возобновляющий упрощённый порядок регистрации недвижимости, построенной на земле садового и дачного назначения до 4 августа 2018 года.