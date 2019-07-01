https://static.news.ru/photo/8f8fa39e-9c3f-11e9-b17d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Вид на найденную палатку группы. Фото спасателя Вадима Брусницына

Эксперты раскрыли новые детали гибели группы Дятлова в 1959 году на севере Свердловской области. Судмедэксперт Эдуард Туманов предположил, что один из погибших 60 лет назад туристов подвергся пыткам.

Об этом эксперт заявил в эфире телешоу «На самом деле», которое строится на проверке достоверности сведений при помощи полиграфа в прямом эфире. Туманов ссылается на травмы, полученные Георгием Кривонищенко. В частности, это ожоги ног, которые могли быть получены только в том случае, если студента пытали при помощи костра.

У молодого человека сильнее всего обожжены голени, что исключает версию о получении им ожогов при попытке обогреться. Первоначально получение ожогов трактовалось именно так, что замерзшие туристы буквально совали в огонь руки и ноги. Однако это предположение было развеяно здравым смыслом.

Также о пытках говорят раны на ногах у Кривонищенко, которые могли оставить только наручники или верёвка.

Туманов исключил версию о том, что студентов накрыла лавина: в этом случае у туристов должны быть идентичные травмы, однако они настолько разные, что вывод может быть только один — каждого «дятловца» убивали своим способом. В пользу этой версии, считает эксперт, свидетельствует порез на ладонях у руководителя группы — Игоря Дятлова. Рана могла быть нанесена только лезвием ножа при попытке Дятлова защититься от нападения.

Кто мог пытать и убивать студентов, неизвестно, гибель «дятловцев» по сей день остаётся загадкой.

Ранее News.ru сообщал, что участник поисков группы Дятлова Владислав Карелин считает, что причиной гибели туристов мог стать пуск ракеты. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в Екатеринбурге, на котором обсуждалась прокурорская проверка по факту гибели туристов.