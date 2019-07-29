Серпентологи советуют: даже если вы неожиданно оказались близко от гадюки, старайтесь разойтись мирно — первой она не нападёт. И только если вы по неосторожности наступите на рептилию, вас обязательно ждёт укус. Что в этом случае следует предпринять? Советы специалистов различаются, выяснил News.ru.

Что можно, а что нельзя делать

Если встреча с гадюкой закончилась укусом, то боль в месте поражения очень скоро даст о себе знать. Красноватый след двух зубов, припухлость, чуть позже — синяки и пузырьки с гноем — это внешние признаки. Кроме того, проявляется интоксикация: головокружение, тошнота, слабый и частый пульс, спазмы, повышение температуры, болезненные лимфоузлы, одышка.

Укушенного следует как можно скорее передать в руки медиков. Пока же скорая едет к больному (если это представляется возможным), предпримите следующие действия:

— наложите стерильную повязку на место ранения;

— пострадавшему надо лечь и поменьше двигаться, чтобы кровь медленнее циркулировала и не разносила яд по всему телу;

— избегать паники — паническая реакция вызывает сердцебиение, повышение давление и, в конечном итоге, всё тот же интенсивный перенос яда по всему телу;

— яд гадюки — сильный аллерген, не помешает принять антигистаминный препарат;

— обильное питье (чай или вода) поможет побороться с интоксикацией.

Александр Кряжев/РИА Новости

От укуса гадюки умирают не часто — об этом следует помнить всегда. Яд опасен для стариков и детей: первым становится плохо из-за наличия в силу возраста каких-то хронических болезней, вторым — из-за небольшого веса тела. В зоне риска — аллергики и люди с индивидуальной непереносимостью змеиного яда. Однако в целом смертность мала, повода для паники нет, а антидот есть практически в каждом медучреждении, включая бригады скорой помощи.

Яд змеи в значительной степени действует на нервную систему. Но стресс лишь усугубит ситуацию с интоксикацией. Поэтому попытка успокоить укушенного, избежать панической реакции — непременное условие оказания первой помощи. Владимир Черлин серпентолог

Радикальные способы избавления от яда в ранке выглядят спорными. Кто-то советует высосать жидкость из места укуса в течение ближайших 5-6 минут, а кто-то считает, что делать это ни в коем случае нельзя. Часть специалистов считает, что нельзя разрезать ранку ножом, другие же советуют сделать это и как можно скорее.

Чаще всего место укуса — это рука, чуть реже — нога. Непосредственно по месту укуса надо немедленно полосонуть ножом. Сам пострадавший вряд ли это сделает, даже если укушен в ногу — здесь ему надо помочь. Сделав надрез, надо массировать место укуса. Сначала пойдет кровь сгустками, потом нормальная. Тогда ранку надо дезинфицировать, перевязать и к врачу. Процедура разрезания не самая приятная, но часто речь идёт об отравлении, иногда это вопрос жизни и смерти. Если разрез и массаж сделать очень быстро, то никаких признаков отравления может вообще не быть, — заключил Черлин, сославшись на личный опыт применения этого способа.

Массаж ранки без нанесения разреза и попытки отсосать яд эксперт считает бесполезными. Однако официальные ведомства относят разрез места укуса к методам помощи столь же неприемлемым, как и высасывание яда, а также наложение жгута выше места поражения и приём алкоголя — все эти действия, с точки зрения Минздрава только ухудшают состояние больного.

Змей следует знать в лицо

По данным ВОЗ, змеиные укусы ежегодно наносят ущерб здоровью 1,8–2,7 млн человек. При этом умирает каждый год от 81 тыс. до 130 тыс., а инвалидами становятся ещё 400 тыс. На территории России водится более 50 видов змей, из них 14 — ядовиты. Самые опасные — кобра, гюрза, эфа, щитомордник и гадюки.

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На этом фоне жители Москвы и Подмосковья выглядят везунчиками — опасность для них представляют только три вида змей. Из них ядовитыми являются гадюка обыкновенная и гадюка Никольского, обе чрезвычайно мирного нрава. Третья змея — медянка — способна укусить без особой на то причины, но при этом не обладает ядом. Габариты всех трёх составляют в среднем 60-70 см. Данные змеи занесены в Красную книгу Московской области. Министерство экологии назначило штраф за уничтожение этих видов: физическое лицо заплатит около 3000 рублей; должностное — 30 тыс. рублей; юридическое — до 200 тыс. рублей.

«Змеиные» районы Подмосковья

В Подмосковье «змеиными» местами считаются Клинский, Подольский, Чеховский и Шатурский районы. Чуть меньше этих пресмыкающихся в таких административных округах, как Егорьевский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Лотошинский, Талдомский, Дмитровский, Ступинский, Химкинский, Солнечногорский и Истринский.

Лето-2019 нельзя назвать комфортным ни для людей, ни для животных. Змеи страдают от перепадов температуры больше прочих: они в равной степени не любят ни жару, ни холод. Это удел всех пойкилотермных животных — их температура тела равна температуре окружающей среды; при этом при снижении её ниже определённого уровня у змей нарушаются обменные процессы. Но и жара не в радость для этих животных.

Летом и осенью можно встретить гадюк на солнечных камнях, на пнях, на тропинках; в жару они могут укрываться в траве, поскольку не любят перегреваться — температура тела выше 30 градусов уже некомфортна для них. Чаще встречаются в пасмурную погоду или при переменной облачности; а вот при понижении до 15 С, а, тем более, до 5 С, их увидеть почти невозможно — холодно, — говорит Черлин.

Как мирно разойтись с рептилией

Змей привлекает свет, тепло, запахи, но они плохо видят. По этой причине они могут «нечаянно» заползать в палатки, забираться в рюкзаки, сумки и даже в обувь. Поэтому встретить змею можно не только в лесу, в поле, на берегу водоема или непосредственно в воде (они прекрасно плавают). При встрече, где бы она ни произошла, желательно ретироваться.

Гадюки никогда не нападают первыми и за человеком гоняться не будут. Кусают только если человек вторгается в их пространство. Например, при сборе ягод в лесу можно протянуть руку, не глядя и наткнуться на гадюку. Если вести себя спокойно — ничего не будет. Можно постоять рядом, можно даже перешагнуть через гадюку и пойти дальше — проблем не возникнет. Проблемы начинаются, когда гадюку пытаются потревожить или поймать, — говорит Черлин.

Плотные штаны, соответствующая обувь (не легкомысленные шлёпки, а высокие ботинки или же сапоги), адекватное поведение — и вы спокойно сможете отдыхать в подмосковных лесах, не опасаясь змей.

Что же касается медянки, то встреча с ней может разве что изрядно напугать: шипит и кусается медянка как настоящая змея, хотя относится к безобидным ужам и ядом не обладает.

Любая змея будет стараться не идти на конфликт, атаковать не станет. Это относится и к медянкам — они вполне адекватно себя ведут. Не следует пытаться делать селфи со змеёй, и всё будет хорошо. Иван Ермолов ветеринар и серпентолог

Внезапное похолодание из-за вторжения арктического воздуха, случившееся в Подмосковье 29 июля, скорее, заставит змей спрятаться и «переспать» непогоду, считает Ермолов. Это значит, что в ближайшее время вряд ли кому-то грозит щекочущая нервы встреча с этими рептилиями. Однако активность змей длится до октября, а конец августа и сентябрь — время, когда на свет появляется молодое поколение змей. Правда, истории о том, что яд молодых змеек более опасен — миф. К тому же, у маленьких рептилий его меньше, чем у взрослых особей. Будьте осмотрительны, находясь в лесу, и тогда прогулка в дикую природу обойдётся без сюрпризов.