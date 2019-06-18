https://static.news.ru/photo/43b43812-9187-11e9-b0b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Дешевле тысячи рублей стоят билеты во Владикавказ, Ростов-на-Дону, Калугу, Симферополь и Грозный.

Максимально бюджетный перелёт обойдётся всего в 610 рублей (Ростов-на-Дону — Владикавказ), чуть дороже, за 642 рубля, можно улететь из Москвы в Калугу. Нашлись и интересные предложения в сегменте зарубежных путешествий: Москва — Варна (1414 рублей), Калининград — Минск (1332 рубля) и Москва — Париж (2288 рублей), сообщает Aviasales .

Чаще всего россияне летают без обратного билета в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкалу. В целом тенденция с покупкой билета в один конец характерна для перелётов внутри страны, писал News.ru ранее.