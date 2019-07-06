https://static.news.ru/photo/8938e7d8-a015-11e9-94b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты смогут приступить к своей работе по делу избитой в Ингушетии семилетней девочки только после получения всех необходимых документов, заявил инспектор отдела процессуального контроля следственного управления СКР по республике Георгий Семенюк. По его словам, экспертиза может занять около одного месяца.

Сотрудник СК отметил, что главная задача следствия — определить тяжесть вреда, причинённого ребёнку. Комментируя избрание подозреваемой в избиении женщины меры пресечения в виде ареста, Семенюк пояснил, что это было сделано для того, чтобы она не смогла скрыться, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что судья принял решение об аресте тёти госпитализированной с травмами маленькой девочки из Ингушетии. Женщина подозревается в избиении ребёнка.