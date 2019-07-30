https://static.news.ru/photo/308c79e8-b2bb-11e9-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lutz Gerken/imageBROKER.com/Global Look Press

Утверждение списка особо опасных собак не решает проблему защиты от них людей. Такое мнение высказал лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Самое главное — кто будет осуществлять контроль за тем, надет ли на собаку поводок и намордник, какие санкции предусмотрены к нарушителям. Вот в этом вопросе ясности пока нет, а она должна быть. Иначе получится, что список есть, а проблема агрессивных собак как была, так и останется, — заявил он в беседе с РИА Новости .

Он отметил, что также необходимо задуматься о создании специальных мест выгула для таких собак, поскольку на данный момент подобные площадки отсутствуют.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обновлённом перечне потенциально опасных собак. В него включены 12 пород четвероногих и их метисы. В список вошли амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды и другие особо агрессивные породы.