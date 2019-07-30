https://static.news.ru/photo/624d2c8a-b378-11e9-86a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналист и дизайнер Белла Рапопорт прокомментировала разделение потребительской корзины по гендерному признаку. По её словам, эта идея является как минимум странной.

Есть еда, которую гендеризируют. То есть, например, говорят, что мужчины едят больше мяса, а женщины салаты. Я не знаю из каких соображений сделано вот это разделение. Из мнения, что мужчины должны есть такую еду, а женщины другую? Или из того, что мужчины едят больше, а женщины меньше? — заявила она в беседе с News.ru.

Она отметила, что все мужчины и женщины едят по-разному, поэтому разделение продуктовой корзины по половому признаку не обосновано.

Ранее Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии предложил внести изменения в состав потребительской корзины россиян, а также изменить способ её формирования. В частности специалисты придумали создать отдельные продуктовые наборы для мужчин, женщин, пожилых людей детей до года.

Как писал News.ru, потребительская корзина должна быть обновлена к 2021 году. В России ее пересматривают раз в пять лет, но в последний раз состав меняли в 2013 году. В 2018 году потребительскую корзину заморозили из-за изменений в законодательстве.