https://static.news.ru/photo/2144f0f4-9f1b-11e9-abfc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал информацию от Центробанка о новом способе мошенничества через банкоматы. По его словам, чтобы защитить себя от хищений, лучше пользоваться мобильными приложениями банков.

Поскольку банкоматы в особом интересе у мошенников, лучше пользоваться мобильными приложениями с верификацией. По ним уровень мошенничества гораздо ниже, чем в любых терминалах. Рекомендуем уходить в онлайн, где можно видеть мошенничество и где банк может реагировать более оперативно, — рассказал он в беседе с RT .

По его словам, онлайн-сервисы содержат меньше уязвимостей и более безопасны для клиентов финансовых организаций.

Ранее, как сообщал News.ru, Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат. Он основан на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту.