https://static.news.ru/photo/d43e7910-a636-11e9-9757-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Katja Kreder/Global Look Press

Директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что бармены в турецких отелях обманывают российских туристов.

Они повторно используют еду, а также разбавляют алкогольные коктейли, — отметил эксперт в интервью URA.RU .

По его мнению, россияне должны заказывать напитки только из меню, на которых указана стоимость, чтобы обезопасить себя. Мальцев также подчеркнул, что необходимо обращаться за помощью к менеджеру отеля, так как он обязан решить все ваши проблемы. Кроме того, нужно читать отзывы о местах, в которых планируется отдых.

Ранее News.ru писал о том, что российские туристы чаще всего жалуются на перенос или задержку авиарейса, а также на замену отеля. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.