https://static.news.ru/photo/ae1ecafc-a94a-11e9-b21f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов прокомментировал заявление, что Россию в ближайшие пять лет ждёт аномальная жара. По его словам, такой прогноз не соответствует действительности, поскольку не имеет под собой никаких оснований.

Прогнозов о том, что в ближайшие пять лет будет аномально жаркая погода, никто не делал. Такого не может быть. Температура лишь будет расти на 0,03 — 0,04 градуса в год, что тоже достаточно много, — пояснил он в интервью « Пятому каналу ».

Он добавил, что установить точно, что конкретно через пять лет будет аномально жарко, попросту невозможно.

Ранее климатолог Александр Чернокульский рассказал, что в ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Вероятность температурных рекордов является высокой из-за прихода блокирующего антициклона, писал News.ru.