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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал повышение денежного довольствия военнослужащих по контракту. Он назвал этот процесс закономерным, поскольку оклады на первичных контрактных должностях не менялись уже много лет.

Я думаю, это связано с тем, что базовые должностные оклады этих категорий военнослужащих не повышались уже много лет, поэтому возникает проблема с набором людей на первый контракт. Ребята смотрят на оклады, которые составляют от 10 до 15 тысяч рублей, и желание подписывать контракт с Вооруженными силами немного ослабевает, — заявил он РИА Новости .

По его словам, первичные оклады военных не могут конкурировать с зарплатами тех, кто служит более 3-5 лет. В них нет надбавок за выслугу лет, за квалификацию и других бонусов.

Ранее Neews.ru писал, что рядовые и сержанты, проходящие службу в российской армии по контракту, с 1 сентября 2019 года станут получать повышенное денежное довольствие. Меры по усилению соцзащиты контрактников одобрил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, с 1 октября 2019 года должен быть законодательно оформлен механизм, предусматривающий увеличение компенсационных выплат за наём контрактниками жилья.