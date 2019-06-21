https://static.news.ru/photo/32e63a58-942f-11e9-8f22-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Научные сотрудники из США совместно со своими коллегами из Швейцарии провели социальный эксперимент, в результате которого выяснилось, вернут ли люди потерянные кошельки их владельцам.

Исследование проводилось в 355 городах 40 стран мира, включая Россию, США, Индию и Казахстан, где волонтёры, притворившись случайными прохожими, заходили в гостиницы, почтовые отделения, полицейские участки, музеи и отдавали сотрудникам общественных заведений кошелёк, сообщая, что кто-то его мог потерять.

В бумажниках были деньги, визитки владельца и список покупок, пишет « Ридус ».

В итоге выяснилось, что чем больше денег было в кошельке, тем чаще испытуемые связывались с владельцем.

Кошелёк с суммой $13 возвращали 51% людей, а портмоне с $94 выявили желание вернуть в среднем 71%. Чаще всего это делали жители Швейцарии, скандинавских стран и Новой Зеландии.

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