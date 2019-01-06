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Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест

Евгений Арапов

Евгений Арапов

общество [ версия для печати ]

Ленинский районный суд в Оренбурге изменил меру пресечения бывшему мэру Евгению Арапову с содержания под стражей на домашний арест. Срок — один месяц.

Это было сделано по ходатайству защиты обвиняемого, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК и пресс-службу суда.

Мэр Оренбурга Евгений Арапов был арестован в августе 2018 года. По версии следствия, он и его заместитель Геннадий Борисов, который также оказался под арестом, получали деньги за покровительство при строительстве и реализации недвижимости.

8 октября горсовет Оренбурга досрочно прекратил полномочия Арапова, который занимал эту должность с октября 2015 года.


#суды #взятки #Оренбург #оренбургскаяобласть #взяточничество
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