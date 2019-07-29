https://static.news.ru/photo/9989c7aa-b222-11e9-a187-fa163e074e61_660.jpg Рассмотрение в Басманном суде ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в растрате Фото: АГН «Москва»

Бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова приговорили к семи годам колонии общего режима. Такое решение вынес Гагаринский суд Москвы.

Суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 263 млн руб. Прокурор просил назначить Коршунову девять лет колонии, а другому фигуранту дела — бывшему директору ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталию Морусову — семь лет лишения свободы.

Олег Коршунов был задержан в сентябре 2017 года, в общей сложности в отношении него возбуждено шесть уголовных дел.

Ранее News.ru писал, что Коршунов оказался замешан в многомиллионной обувной афере. По данным следствия, гендиректор компании «Даце Групп» Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым похитить средства, которые были выделены на закупку обуви для ФСИН. Согласно документам, она должна была быть изготовлена в ведомственном ФГУП «Производственно-промышленный дом», который открыло руководство службы. На деле же этот предмет одежды должны изготавливали заключённые из более дешёвых материалов, что указывалось в госконтрактах.