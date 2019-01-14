USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.09 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C12:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Экс-следователь нашёл связь между двумя взрывами газа

Валерий Матыцин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Происшествия в Магнитогорске и городе Шахты связаны между собой и относятся к феномену парных случаев. Такого мнения придерживается бывший следователь Владимир Матюшенко из Екатеринбурга.

По его словам, с данным феноменом нередко сталкиваются службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием катастроф — спасатели, медики, полиция.

«Те, кто расследуют катастрофы, знают, что события с многочисленными разрушениями и жертвами имеют свойство повторяться», — отметил Матюшенко в разговоре с URA.RU.

Экс-следователь припомнил несколько подобных случаев. В частности, взрывы вагонов в Свердловске и Арзамасе, произошедшие в 1988 году с разницей в четыре месяца, а также радиационные катастрофы в Чернобыле и в бухте Чажма (Приморский край), где произошёл взрыв при перезарядке ректоров атомных подводных лодок. При этом он отметил, что один из руководителей ЧАЭС Анатолий Дятлов ранее работал в Чажме.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.


#взрывы #магнитогорск #шахты
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 11:40, 14 января 2019
Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах
По предварительной версии причиной трагедии стал взрыв газового баллона
происшествия 10:07, 14 января 2019
Взрыв жилого дома в Шахтах
По предварительной версии причиной трагедии стал взрыв газового баллона
происшествия 09:56, 14 января 2019
Жительница дома в Шахтах до взрыва почувствовала утечку газа
Лента новостей
спорт 12:29
Тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону
общество 12:21
Зэк-мошенник обманул пенсионеров на сотни тысяч рублей
общество 12:20
ОНФ разработает стандарт комфортной городской среды
экономика 12:20
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут встретиться в суде
спорт 12:18
Шарапова рассказала о сексизме в теннисе
Другие новости
общество 12:21
Зэк-мошенник обманул пенсионеров на сотни тысяч рублей
общество 12:20
ОНФ разработает стандарт комфортной городской среды
общество 12:08
Как долго будут взрываться дома в России
Вслед за Магнитогорском газ взорвался в Шахтах
общество 12:07
Стоматологи подлечили зубы поедавшему собак тигру
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top