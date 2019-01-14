Экс-следователь нашёл связь между двумя взрывами газа

https://news.ru/storage/news/5186c85ab0d08122cc175c01ea9c49b3/9892dc72-9d13-4267-a6a8-1298eaf7bc48_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС

Происшествия в Магнитогорске и городе Шахты связаны между собой и относятся к феномену парных случаев. Такого мнения придерживается бывший следователь Владимир Матюшенко из Екатеринбурга.

По его словам, с данным феноменом нередко сталкиваются службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием катастроф — спасатели, медики, полиция.

«Те, кто расследуют катастрофы, знают, что события с многочисленными разрушениями и жертвами имеют свойство повторяться», — отметил Матюшенко в разговоре с URA.RU.

Экс-следователь припомнил несколько подобных случаев. В частности, взрывы вагонов в Свердловске и Арзамасе, произошедшие в 1988 году с разницей в четыре месяца, а также радиационные катастрофы в Чернобыле и в бухте Чажма (Приморский край), где произошёл взрыв при перезарядке ректоров атомных подводных лодок. При этом он отметил, что один из руководителей ЧАЭС Анатолий Дятлов ранее работал в Чажме.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.