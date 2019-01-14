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Экс-сенатора Челябинской области избили в колонии

Константин Цыбко Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Константин Цыбко

общество [ версия для печати ]

Бывший сенатор Челябинской области Константин Цыбко пострадал от жестокого обращения со стороны сотрудников ФКУ ИК-11 Кировской области. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Дмитриев.

По его словам, после избиения, произошедшего ещё в сентябре, у экс-сенатора диагностировали разрыв кисты левой почки. Инцидент зафиксирован на видео, которое было показано в ходе рассмотрения жалобы Цыбко в Кирово-Чепецком районном суде. Защита бывшего сенатора намерена подать жалобу по факту побоев в Генпрокуратуру и омбудсмену Татьяне Москальковой. Кроме того, Дмитриев собирается пожаловаться в квалификационную коллегию судей на то, что суд отказывается предоставлять копию видео, сообщает URA.RU.

Руководство колонии обвиняет экс-сенатора в уклонении от работы. Тот, в свою очередь, заявляет о готовности трудиться, но в соответствии с состоянием его здоровья. У Цыбко ещё во время нахождения в СИЗО были выявлены опухоль мозга и ухудшение зрения. Кроме того, в результате продолжительной голодовки он похудел более чем на 20 кг.   

Ранее News.ru писал о том, что Цыбко был осуждён по обвинению в получении взяток. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 70 млн рублей. Кроме того, в течение трёх лет после отбытия наказания он не сможет работать в качестве госслужащего.


#избиения #колония #Кировскаяобласть
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