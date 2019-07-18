Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергей Кучумов решением суда арестован на два месяца. Мера пресечения ему была избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
Кучумову инкриминируют нарушения в ходе реализации программ по переселению людей из аварийного жилья и по выполнению капитального ремонта. Убытки региону исчисляются десятками миллионов рублей.
Арест будет действовать по 16 сентября, передаёт
Ранее News.ru писал, что в отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, однако точное количество фигурантов не сообщается.