https://static.news.ru/photo/2e65a02e-a95e-11e9-aef5-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Кучумов Фото: astrobl.ru

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Сергей Кучумов решением суда арестован на два месяца. Мера пресечения ему была избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Кучумову инкриминируют нарушения в ходе реализации программ по переселению людей из аварийного жилья и по выполнению капитального ремонта. Убытки региону исчисляются десятками миллионов рублей.

Арест будет действовать по 16 сентября, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, однако точное количество фигурантов не сообщается.