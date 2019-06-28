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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осуждённый по обвинению в получении взятки, написал в колонии стихотворение о грозе.

Гроза, / Затверженная на уроках, / Раскалывает на глазах, / Как жизнь на до и после срока, — цитирует агентство « Москва » отрывок из стихотворения бывшего министра.

Адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе сообщила, что бывший чиновник активно занимается творчеством. По его словам, экс-министр усердно пишет книгу.

В 2017 году Улюкаев был приговорён к восьми годам колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа за взятку в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министр отбывает срок в колонии в Тверской области.

Как писал News.ru, Алексей Улюкаев разводится со своей женой.