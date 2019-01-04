Генпрокуратура: Кузнецов купил себе образ политической жертвы

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Основной трудностью, с которой столкнулись российские и французские прокуроры в ходе экстрадиции экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, стали значительные финансовые ресурсы, которые бывший чиновник использовал в целях своей защиты. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, беглец попросту покупал себе образ политической жертвы.

В ведомстве отметили, что Кузнецов пытался выставить заочное уголовное преследование в отношении себя необоснованным и политически мотивированным, очернить судебные и правоохранительные органы России. Куренной назвал дело об экстрадиции экс-чиновника уникальным как по протяжённости — оно велось более 5 лет — и сложности, так и по усилиям, которые российские и французские коллеги приложили для того, чтобы он предстал перед российским судом.

Прокуроры России и Франции совместно проанализировали законодательство двух государств и нашли в нём подходящее решение, после чего суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции Кузнецова.

«Это был один из первых случаев выступления представителя Генеральной прокуратуры России во французском суде по делу об экстрадиции по запросу Генеральной прокуратуры России о выдаче», — приводит слова представителя ГП ТАСС.

Ранее News.ru писал, что экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который был экстрадирован в Россию из Франции, предъявили обвинения. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. В результате его действий ущерб бюджету составил 14 миллиардов рублей, сообщили в СК.