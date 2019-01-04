USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.57 $ Bitcoin3,803.85 $
МОСКВА-4°C22:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Генпрокуратура: Кузнецов купил себе образ политической жертвы

News.ru

общество [ версия для печати ]

Основной трудностью, с которой столкнулись российские и французские прокуроры в ходе экстрадиции экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, стали значительные финансовые ресурсы, которые бывший чиновник использовал в целях своей защиты. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, беглец попросту покупал себе образ политической жертвы.

В ведомстве отметили, что Кузнецов пытался выставить заочное уголовное преследование в отношении себя необоснованным и политически мотивированным, очернить судебные и правоохранительные органы России. Куренной назвал дело об экстрадиции экс-чиновника уникальным как по протяжённости — оно велось более 5 лет — и сложности, так и по усилиям, которые российские и французские коллеги приложили для того, чтобы он предстал перед российским судом.

Прокуроры России и Франции совместно проанализировали законодательство двух государств и нашли в нём подходящее решение, после чего суд удовлетворил ходатайство об экстрадиции Кузнецова.

«Это был один из первых случаев выступления представителя Генеральной прокуратуры России во французском суде по делу об экстрадиции по запросу Генеральной прокуратуры России о выдаче», — приводит слова представителя ГП ТАСС.

Ранее News.ru писал, что экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который был экстрадирован в Россию из Франции, предъявили обвинения. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. В результате его действий ущерб бюджету составил 14 миллиардов рублей, сообщили в СК.


#ПОДМОСКОВЬЕ #мошенничество #министр #Алексейкузнецов
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 11:59, 4 января 2019
Экс-министру финансов Подмосковья вменяют три статьи
общество 21:57, 3 января 2019
Бастрыкин приветствовал выдачу экс-министра Подмосковья
в мире 14:18, 3 января 2019
Париж выдал РФ экс-министра финансов Московской области
Лента новостей
в мире 22:36
Макрон назвал «лучшим из возможных» соглашение о Brexit
шоу-бизнес 22:27
Бузова рассказала об успехе своего нового клипа
в мире 22:14
Трамп пригрозил остановить работу кабмина на годы
общество 22:06
Собчак поддержала проехавшего по пешеходной улице Верника
общество 21:59
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
Другие новости
общество 22:06
Собчак поддержала проехавшего по пешеходной улице Верника
общество 21:59
Верник объяснил свою поездку на джипе по пешеходной зоне
общество 20:36
Сотни машин заблокированы в горах Крыма из-за схода снега
общество 20:21
Силуанов возглавит комиссию по переписи населения
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top