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Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей, не признал вину.

Это следует из видеозаписи допроса, распространённой Следственным комитетом РФ.

Экс-чиновник подозревается в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. Сообщником Кузнецова являлся его первый заместитель Валерий Носов. Они приобрели обманным путём у предприятий ЖКХ право на чужое имущество в виде полномочий потребовать задолженность за указанные услуги муниципальным образованиям МО.

Ранее News.ru сообщал об экстрадиции Алексея Кузнецова. Французские власти передали беглого политика российским силовикам. Его переправили в Россию 3 января 2019 года в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.


#Московскаяобласть #Алексейкузнецов
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