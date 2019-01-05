Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в финансовых махинациях на сумму в 14 млрд рублей, не признал вину.
Это следует из видеозаписи допроса, распространённой Следственным комитетом РФ.
Экс-чиновник подозревается в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. Сообщником Кузнецова являлся его первый заместитель Валерий Носов. Они приобрели обманным путём у предприятий ЖКХ право на чужое имущество в виде полномочий потребовать задолженность за указанные услуги муниципальным образованиям МО.
Ранее News.ru сообщал об экстрадиции Алексея Кузнецова. Французские власти передали беглого политика российским силовикам. Его переправили в Россию 3 января 2019 года в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.