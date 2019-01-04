Экс-министру финансов Подмосковья вменяют три статьи

Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинения по трём статьям. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Экс-чиновник подозревается в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов, говорится на официальном сайте ведомства. Сумма ущерба, нанесённого государству, оценивается в 14 млрд рублей.
По данным правоохранительных органов, сообщником Кузнецова являлся его первый заместитель Валерий Носов. Они приобрели обманным путём у предприятий ЖКХ право на чужое имущество в виде полномочий потребовать задолженность за указанные услуги муниципальным образованиям Московской области.
«Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО "Мособлтрастинвест" обыкновенных именных бездокументарных акций общества "Росвеб" и принадлежащих ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство"», — рассказала Светлана Петренко.
Ранее News.ru сообщал об экстрадиции Алексея Кузнецова. Французские власти передали беглого чиновника российским силовикам. Его переправили в Россию 3 января 2019 года в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола.