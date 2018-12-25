Чуян может скрываться в Латвии

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Игорь Чуян

Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян может находиться в столице Латвии. По данным следствия, это последнее установленное местонахождение обвиняемого. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

«Последнее известное местонахождение Чуяна — это Латвия, Рига», — сказал следователь Роман Мухачёв в Басманном суде Москвы.

Кроме того, согласно материалам дела, показания против Чуяна дали сотрудники Агентства по страхованию вкладов.

«Срок предварительного следствия продлён до 27 января», — отмечается в материалах дела.

Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.