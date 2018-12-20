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Экс-главу РСУ МВД арестовали по делу о масштабных махинациях

sledcom.ru

общество [ версия для печати ]

Бывший руководитель ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» (РСУ МВД) Алексей Смык арестован в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. Из материалов дела следует, что полицейское ведомство из-за действий фигуранта потеряло более 830 млн рублей.

Безработный Алексей Смык был задержан сотрудниками СК 14 декабря, а на следующий день обвинён в совершении преступления по статье УК «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», пишет «Коммерсант».

В 2014 году Смык, будучи и. о. гендиректора РСУ МВД, заключил с министерством три контракта — на 1 млрд, 476 млн и 322 млн рублей. МВД в качестве аванса перечислило структуре, которой руководил Смык, более 601 млн рублей, но работы в срок выполнены не были, что стало причиной разбирательства в суде.

Издание отмечает, что окончательное решение по делу не вынесено, но в МВД, посчитав, что находящееся в стадии банкротства РСУ ущерб не компенсирует, обратилось в СК.

Следователи завели дело 15 ноября. Изначально Алексей Смык фигурировал как свидетель, но затем дело соединили с другим, по материалам которого глава РСУ в 2014—2015 годах незаконно перечислил ещё 234 млн рублей на счета компаний «Беллатрикс», «Каскад-холдинг», КОН и «РБ-Сервис», которые выступали субподрядчиками в строительных проектах МВД. Свою вину Смык отрицал.

Ранее News.ru со ссылкой на главу военной контрразведки ФСБ Николая Юрьева сообщил, что за прошедшие пять лет ведомство предотвратило ущерб оборонному бюджету на 75 млрд рублей. Одним из ключевых направлений работы департамента является борьба с коррупцией.


#коррупция #АРЕСТ #МВД #махинации
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