Экс-главу отдела угрозыска в Волгограде обвинили во взятке

https://news.ru/storage/news/dea3170ad4e699799c5c86eb7e214099/83b4b7a1-2df9-408a-ad34-a309f79ba0c3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Получение взятки инкриминируется бывшему начальнику отдела уголовного розыска в Волгограде. Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районных отделов уголовного розыска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело полицейского направлено в суд, ему грозит до восьми лет колонии.

По версии следствия, начальник одного из райотделов уголовного розыска Волгограда потребовал осенью 2017 года от жителя города, которого он считал причастным к инсценировке ДТП, 120 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались для того, чтобы не проводить следственных действий. Передача денег проходила под контролем сотрудников регионального УФСБ и службы собственной безопасности Волгоградского главка МВД.

Как писал ранее News.ru, в конце ноября по подозрению в получении взятки были задержаны начальник розыска Наро-Фоминского района Подмосковья Алексей Черевако и оперативник Алексей Шабалин. Они задержали мужчину и в обмен на свободу забрали у него автомобиль.