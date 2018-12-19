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Экс-главу отдела угрозыска в Волгограде обвинили во взятке

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Получение взятки инкриминируется бывшему начальнику отдела уголовного розыска в Волгограде. Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районных отделов уголовного розыска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело полицейского направлено в суд, ему грозит до восьми лет колонии.

По версии следствия, начальник одного из райотделов уголовного розыска Волгограда потребовал осенью 2017 года от жителя города, которого он считал причастным к инсценировке ДТП, 120 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались для того, чтобы не проводить следственных действий. Передача денег проходила под контролем сотрудников регионального УФСБ и службы собственной безопасности Волгоградского главка МВД.

Как писал ранее News.ru, в конце ноября по подозрению в получении взятки были задержаны начальник розыска Наро-Фоминского района Подмосковья Алексей Черевако и оперативник Алексей Шабалин. Они задержали мужчину и в обмен на свободу забрали у него автомобиль.


#полиция #коррупция #взятка #Волгоград
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