Следователь отпустил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву под подписку о невыезде, сообщил её защитник Юрий Ефименков. Женщина подозревается в хищении средств из бюджета.
По словам юриста, обвиняемая уже вернулась на работу в театр Марка Розовского «У Никитских ворот», передаёт
Замена меры пресечения связана с решением суда о возврате дела в прокуратуру, которая передала его в Следственный комитет, пояснил адвокат.
Ранее News.ru писал, что Масляева пошла на сделку со следствием и признала свою вину. Её дело было выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты настаивают на своей невиновности. Мера пресечения им была заменена на подписку о невыезде.