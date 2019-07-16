https://static.news.ru/photo/73794c1a-a7f1-11e9-ab63-fa163e074e61_1024.jpg Нина Масляева Фото: АГН «Москва»

Следователь отпустил бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву под подписку о невыезде, сообщил её защитник Юрий Ефименков. Женщина подозревается в хищении средств из бюджета.

По словам юриста, обвиняемая уже вернулась на работу в театр Марка Розовского «У Никитских ворот», передаёт ТАСС . Он отметил, что его подзащитная не была уволена с занимаемой должности.

Замена меры пресечения связана с решением суда о возврате дела в прокуратуру, которая передала его в Следственный комитет, пояснил адвокат.

Ранее News.ru писал, что Масляева пошла на сделку со следствием и признала свою вину. Её дело было выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты настаивают на своей невиновности. Мера пресечения им была заменена на подписку о невыезде.