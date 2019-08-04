https://static.news.ru/photo/d27a56d2-b6a6-11e9-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Необходимость страхования жилья от ЧС обсуждалась на протяжении нескольких лет, а МЧС настаивало на его введении ещё в начале десятых годов, когда Россия столкнулась с серьёзными наводнениями, сообщил экономист и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, такой вид страхования эффективен, так как он не только полезен для граждан, но и способствует упорядочиванию деятельности всех регулирующих и надзирающих органов в рамках региональных администраций.

Он рассказал, что принятие закона долго откладывалось из-за неготовности российского страхового рынка, однако и сейчас не все детали ясны до конца.

Пока вопрос, потянет ли наша страховая система такие выплаты, для меня остаётся открытым. Во всяком случае, это серьёзный повод для Центрального банка ещё более пристально и внимательно посмотреть на состояние страхового рынка и принять все регулятивные меры для обеспечения долгосрочной стабильности компаний, работающих в этой сфере. Тем не менее я считаю этот закон очень важным и нужным, — отметил Масленников.

Экономист пояснил, что инициатива предоставляет гарантию пострадавшим на компенсацию ущерба и подталкивает к развитию страховой рынок, передаёт Nation News .

Ранее News.ru писал, что закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома.