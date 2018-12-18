Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать

https://news.ru/storage/news/1b3e49b4ea28ad14b07d535bb4597444/3c0a57d3-36ed-42a1-a3bf-b964430ef135_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Столичные экологи попросили горожан подкармливать зимующих в Москве птиц и сообщать о случаях примерзания пернатых ко льду. Специалисты подчеркнули, что в заснеженном городе птицам нелегко добывать себе пропитание.

В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что зимой пернатым необходим корм, обогащенный жирами. Помочь птицам с такой пищей может человек, и это не следует расценивать как вмешательство в природу.

Вместе с тем специалисты отметили, что ряд продуктов птицам категорически нельзя скармливать. К таковым, например, относятся черный хлеб и сдобные булки, соленая и острая пища. Все это может навредить здоровью птицы вплоть до гибели.

В случае обнаружения травмированных или вмерзших в лёд птиц москвичам порекомендовали звонить по телефону Единой справочной мэрии (495)777-77-77. Спасением пернатых, попавших в беду, займутся сотрудники департамента, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о том, что в столице появилось множество пьяных снегирей и свиристелей. Птицы вели себя неадекватно — проявляли агрессию по отношению к сородичам и засыпали прямо на лету. Биологи пояснили, что причина такого поведения пернатых кроется в ягодах рябины, которые из-за перепадов температур начинали бродить прямо на ветках.