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Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Столичные экологи попросили горожан подкармливать зимующих в Москве птиц и сообщать о случаях примерзания пернатых ко льду. Специалисты подчеркнули, что в заснеженном городе птицам нелегко добывать себе пропитание.

В московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что зимой пернатым необходим корм, обогащенный жирами. Помочь птицам с такой пищей может человек, и это не следует расценивать как вмешательство в природу.

Вместе с тем специалисты отметили, что ряд продуктов птицам категорически нельзя скармливать. К таковым, например, относятся черный хлеб и сдобные булки, соленая и острая пища. Все это может навредить здоровью птицы вплоть до гибели.

В случае обнаружения травмированных или вмерзших в лёд птиц москвичам порекомендовали звонить по телефону Единой справочной мэрии (495)777-77-77. Спасением пернатых, попавших в беду, займутся сотрудники департамента, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru сообщал о том, что в столице появилось множество пьяных снегирей и свиристелей. Птицы вели себя неадекватно — проявляли агрессию по отношению к сородичам и засыпали прямо на лету. Биологи пояснили, что причина такого поведения пернатых кроется в ягодах рябины, которые из-за перепадов температур начинали бродить прямо на ветках.     


#москва #экология #птицы
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