https://static.news.ru/photo/97b27bac-b385-11e9-a89c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Паводок под Иркутской областью может быть связан с аномальной жарой в регионах Сибири, считает руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Тёплая погода установилась из-за блокирующего антициклона, который не позволяет проникнуть на территорию более холодному воздуху, сообщается на сайте экологической организации.

В связи с этим дожди, которые должны были пройти в Красноярском крае, становятся аномальными осадками возле антициклона.

Изменение климата ведёт к самым неожиданным и неприятным последствиям, когда мы тонем и горим одновременно. Чтобы избежать катастрофических сценариев нужно сокращать выбросы парниковых газов, — подчеркнул он.

По его словам, для этого необходимо отказаться от использования нефти и газа, предотвращать пожары, засаживать леса и менять привычки жителей.

Как ранее писал News.ru, сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ.

В это же время власти Приамурья предложили ввести в регионе режим ЧС федерального уровня, поскольку предполагаемый ущерб от паводка уже превысил полмиллиарда рублей. В настоящее время в области затоплены 11 населённых пунктов.