https://static.news.ru/photo/d796072c-a15e-11e9-9f6f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин и Берни Экклстоун Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший исполнительный руководитель чемпионата «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что заслонил бы президента России Владимира Путина от пули.

Если бы у кого-то был пулемёт и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним, — сказал он в интервью изданию The Times.

Экклстоун также отметил, что российский лидер не имеет отношения к отравлению в Солсбери. По его словам, Путин был «слишком занят», чтобы беспокоиться об этом.

Как ранее писал News.ru, ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Путина.