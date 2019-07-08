Бывший исполнительный руководитель чемпионата «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что заслонил бы президента России Владимира Путина от пули.
Если бы у кого-то был пулемёт и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним, — сказал он в интервью изданию The Times.
Экклстоун также отметил, что российский лидер не имеет отношения к отравлению в Солсбери. По его словам, Путин был «слишком занят», чтобы беспокоиться об этом.
Как ранее писал News.ru, ведущий оппозиционного грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P.S. нецензурно выругался в адрес Путина.