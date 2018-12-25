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Екатерина Андреева рассказала об опасности телевидения

Екатерина Андреева PJSC Lukoil/via Globallookpress.com

Екатерина Андреева

общество [ версия для печати ]

Ведущая программы «Время» на Первом канале дала интервью ВВС, в котором объяснила, чем вредно телевидение и почему она его не смотрит.

«Потому что уровень агрессии, который сейчас льётся с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — заявила она.

Екатерина Андреева ведёт программу «Время» уже 20 лет.

Ранее News.ru писал о том, что Первый канал переходит на вещание во всех 11 часовых поясах на территории России. Нововведение стартовало в ночь с 24 на 25 декабря.


#телевидение #ЕкатеринаАндреева
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