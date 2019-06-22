https://static.news.ru/photo/83aa2a08-9515-11e9-9ed5-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заявление в суд 24 июня собирается подать «Эхо Москвы» на «Партию Роста» из-за её списка кандидатов в Мосгордуму. Об этом заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В понедельник (24 июня. — Ред.) подаём заявление в Мосгоризбирком о том, что в списке кандидатов «Партии Роста» содержится фальсификация. Один из заявленных кандидатов от «Партии Роста» назван специальным корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы». Ну и в суд, само собой, — написал Венедиктов в своём Telegram-канале .

До этого он заявлял, что «Партия Роста» утверждает, будто от неё в Мосгордуму по округу № 1 будет выдвигаться «специальный корреспондент радиостанции „Эхо Москвы“ Станислав Садовов».

Венедиктов по этому поводу подчеркнул, что ни один журналист радиостанции не выдвигается кандидатом на выборы и что Станислав Садовов не работает на «Эхе Москвы».

В связи с этим попросил «Партию Роста» удалить упоминание радиостанции «применительно к кандидату до подачи радиостанции в суд».

Как писал News.ru, ранее полиция Петербурга организовала проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора города Александра Беглова. Об этом сообщает ГУ МВД по Северной столице.