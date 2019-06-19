https://static.news.ru/photo/2796d328-925a-11e9-a02b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными для каждого школьника. Такие планы содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Предполагается, что эта мера поможет решить проблему со списыванием.

Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене, — заявил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков.

Кроме того, предлагается перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. В настоящее время экзамены сдаются письменно на специальном бланке, который заполняют чёрной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развёрнутые ответы — эксперты, отмечают « Известия ». В будущем подобную технологию можно будет применять при проведении школьных олимпиад.

Ранее, как писал News.ru, выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Школьник получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.