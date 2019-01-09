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Еду из дома запретят приносить в российские школы

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Роспотребнадзор предлагает запретить ученикам приносить с собой из дома еду.

Ведомство подготовило поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей. Изменения могут коснуться работы столовых в школе и детских садах, сообщает «Московский комсомолец».

Так, помимо запрета на еду из дома, могут убрать из столовых алюминиевые приборы и разрешить использовать одноразовую посуду. Также введут указания по изготовлению и реализации блюд. Например, толщина омлетов и запеканок по новым правилам не должна превышать 4 см, иначе творог и яйца могут не пропечься. Овощи для салатов повара должны будут вымачивать в уксусе, а чищеный картофель 5 минут промывать в проточной воде.

Дежурить в столовых по новым правилам Роспотребнадзора теперь разрешено только школьникам с 12 лет.

Ранее News.ru писал, что преподавателям школ в Туркменистане приходится за свой счёт заниматься с учениками во время каникул.


#РОСПОТРЕБНАДЗОР #питание #школьники
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