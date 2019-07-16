Федеральная налоговая служба России опровергла сообщения о сбое в работе единого реестра ЗАГСов.
ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чём проинформировали заранее. Во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления, — сообщил РИА Новости представитель налоговой службы.
Ранее News.ru сообщал, что органы записи актов гражданского состояния перестали работать по всей России. В ряде регионов все записи о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний работники организаций вынуждены осуществлять вручную.
Оператором единой электронной системы ЗАГС является Федеральная налоговая служба.