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Закон, ограничивающий использование вейпов и кальянов в общественных местах, может быть принят до конца 2019 года и вступить в силу с 1 января 2020-го. Об этом заявил один из его соавторов сенатор Валерий Рязанский.

По его словам, несмотря на поддержку инициативы со стороны кабмина, парламентариям предстоит серьёзная работа по принятию закона, поскольку табачное лобби будет противостоять введению ограничений, сообщает РИА Новости. Документ, о котором...