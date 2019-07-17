https://static.news.ru/photo/5aae95be-a89b-11e9-a3bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект о создании единого федерального информационного ресурса о населении будет рассмотрен на заседании правительства, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что создание ресурса о населении повысит оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность.

В данное время в России нет информационного ресурса, с помощью которого можно получить полные и достоверные сведения о человеке, необходимые для осуществления контрольной функции налоговых органов и решения других задач государственного управления.

Полномочия по формированию и ведению единого информационного ресурса предлагается возложить на Федеральную налоговую службу России.

Ранее News.ru сообщал, что правительство страны внесло в Госдуму законопроект, который улучшает работу информационных систем доступности дошкольного образования. Авторы утверждают, что цель документа – создать единый организационный и технический подход к ведению информационных систем доступности дошкольного образования.