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Единороссы исследуют домашнее насилие

Michael Eichhammer/imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Партия «Единая Россия» закажет исследование по проблеме семейного насилия, чтобы понять, возвращаться ли к её обсуждению на законодательном уровне.

По итогам изучения темы думская фракция хочет выяснить масштаб проблемы и узнать, нуждается ли она в законодательном регулировании, передаёт Znak.com со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании.

Ранее News.ru писал, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии. Она отметила, что у неё «эта проблема не стоит. У вас — не знаю». Так парламентарий прокомментировала данные опроса ВЦИОМ. При этом глава Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время совет рассмотрит данную проблему и сформирует системные меры, а также подумает над планом по проработке соответствующих вопросов.


#единаяроссия #насилие
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