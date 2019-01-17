Единороссы исследуют домашнее насилие

https://news.ru/storage/news/80e107ed7c5d21507ff100589617b0a3/e12687b6-a267-4892-bac6-1f1cdc637ac1_850.jpg Michael Eichhammer/imago stock&people/Global Look Press

Партия «Единая Россия» закажет исследование по проблеме семейного насилия, чтобы понять, возвращаться ли к её обсуждению на законодательном уровне.

По итогам изучения темы думская фракция хочет выяснить масштаб проблемы и узнать, нуждается ли она в законодательном регулировании, передаёт Znak.com со ссылкой на депутатов, присутствовавших на заседании.

Ранее News.ru писал, что глава комитета по делам семьи, женщин и детей, депутат Государственной думы Тамара Плетнёва не видит серьёзной проблемы в домашнем насилии. Она отметила, что у неё «эта проблема не стоит. У вас — не знаю». Так парламентарий прокомментировала данные опроса ВЦИОМ. При этом глава Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время совет рассмотрит данную проблему и сформирует системные меры, а также подумает над планом по проработке соответствующих вопросов.