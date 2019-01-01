USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Единороссы объявили сбор средств после ЧП в Магнитогорске

Илья Московец/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило сбор средств для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске.

«Мы всем сердцем соболезнуем всем, кто потерял близких и пострадал… Наши коллеги-однопартийцы на месте уже помогают, открыт счёт, идет сбор средств. Мы тоже не останемся в стороне», — говорится в сообщении пресс-службы отделения.

Как писал News.ru ранее, жители Магнитогорска, оставшиеся без квартир в результате разрушения дома, получат новое жильё, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона отметил, что наряду с утраченными квартирами власти компенсируют и имущество, которое там находилось.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро (с учётом найденного младенца) находятся в больнице. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.


#единаяроссия #ЧП #магнитогорск
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 15:41, 1 января 2019
Медики: шансы у спасённого в Магнитогорске младенца есть
происшествия 14:52, 1 января 2019
Живого младенца нашли под завалами в Магнитогорске
в мире 14:25, 1 января 2019
Глава Киргизии сочувствует жителям Магнитогорска
Лента новостей
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
происшествия 16:59
Газ в пострадавшем от взрыва доме пока не подключают
спорт 16:50
Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»
общество 16:49
МЧС усилило дежурство на «Приэльбрусье»
общество 16:45
Поиск пострадавших в Магнитогорске продолжат ночью
Другие новости
общество 16:49
МЧС усилило дежурство на «Приэльбрусье»
общество 16:45
Поиск пострадавших в Магнитогорске продолжат ночью
общество 16:33
Чего ждать от 2019 года
News.ru узнал у экспертов, чего россиянам ждать в наступившем году
общество 16:26
МВД снизит нагрузку на участковых
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top