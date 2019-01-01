Единороссы объявили сбор средств после ЧП в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/2005a03c835327bec89b992cf86c12f3/5774932b-0e76-4029-a409-135232a2c3a9_850.jpg Илья Московец/ТАСС

Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило сбор средств для пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Магнитогорске.

«Мы всем сердцем соболезнуем всем, кто потерял близких и пострадал… Наши коллеги-однопартийцы на месте уже помогают, открыт счёт, идет сбор средств. Мы тоже не останемся в стороне», — говорится в сообщении пресс-службы отделения.

Как писал News.ru ранее, жители Магнитогорска, оставшиеся без квартир в результате разрушения дома, получат новое жильё, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона отметил, что наряду с утраченными квартирами власти компенсируют и имущество, которое там находилось.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро (с учётом найденного младенца) находятся в больнице. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.