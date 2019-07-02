Извинение за нанесение логотипов партии на гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области пропало из заявления местного отделения «Единой России».
В изначальном варианте в
Позднее вышеуказанную цитату всё же вернули в текст сообщения, передаёт «
Как писал News.ru, ранее в руководстве партии подчеркнули, что не давали распоряжения наклеивать логотип партии на коробки с вещами и продуктами. Там также отметили, что региональное отделение никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию.
Скандал начался после того, как одна из местных жительниц Ирина Шипова рассказала, что её попросили наклеить на коробки с гуманитарной помощью специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России». Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях. Сообщение иркутянки вызвало шквал возмущения.