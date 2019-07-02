https://static.news.ru/photo/142ce208-9cbb-11e9-b89c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Извинение за нанесение логотипов партии на гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области пропало из заявления местного отделения «Единой России».

В изначальном варианте в сообщении приводилась фраза: «Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии».

Позднее вышеуказанную цитату всё же вернули в текст сообщения, передаёт « Медиазона ».

Как писал News.ru, ранее в руководстве партии подчеркнули, что не давали распоряжения наклеивать логотип партии на коробки с вещами и продуктами. Там также отметили, что региональное отделение никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию.

Скандал начался после того, как одна из местных жительниц Ирина Шипова рассказала, что её попросили наклеить на коробки с гуманитарной помощью специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России». Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях. Сообщение иркутянки вызвало шквал возмущения.