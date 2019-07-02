https://static.news.ru/photo/f7aea61c-9caf-11e9-8a62-fa163e074e61_1024.jpg Александр Усс Фото: kremlin.ru

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал инцидент с губернатором Красноярского края Александром Уссом в Канске. Он призвал своего однопартийца извинится перед местной жительницей за резкие слова в её адрес.

Ревенко отметил, что ситуация требует от властей готовности помочь людям, а не истерику. Он подчеркнул, что губернатор не имел права на проявление подобного рода эмоций, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что Усс прибыл в пострадавший от паводка город Канск, где провёл совещание и пообщался с местными жителями. Однако на просьбы и замечания он отреагировал достаточно жёстко.