Жители России стали более скептично относиться к сверхъестественному и меньше доверять целителям, предсказателям и гадалкам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 90-х годов прошлого века скептически настроенных россиян стало примерно вдвое больше. Так, предсказателям не верят 42% россиян, тогда как в 1990 году таковых было лишь 21%. Лишь треть соотечественников...