Иркутское отделение «Единой России» извинилось за инцидент со сбором помощи для пострадавших от паводка. В руководстве партии подчеркнули, что не давали распоряжения наклеивать логотип партии на коробки с вещами и продуктами.
Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии. Однако региональное отделение партии никогда не инициировало подобные действия и рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию, — говорится в сообщении регионального отделения ЕР.
Руководитель иркутского отделения ЕР Ольга Уватова добавила, что из-за большого объёма работ не получилось проконтролировать, «кто и в какой форме предоставил помощь», передаёт
Ранее одна из жительниц Ирина Шипова рассказала, что её попросили наклеить на коробки с гуманитарной помощью специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России». Соответствующий пост она опубликовала в соцсетях. Сообщение иркутянки вызвало шквал возмущения, писал News.ru.