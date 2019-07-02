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Генпрокуратура предложила ввести административную ответственность за «умышленные уловки» владельцев камер фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Помимо этого, ответственность должны нести и владельцы такого оборудования, если оно установлено с нарушениями, заявил первый заместитель главы надзорного ведомства Александр Буксман.

На заседании коллегии он также указал на необходимость установить единые требования к размещению дорожных знаков на всей территории страны. По словам Буксмана, зачастую камеры устанавливают без документации об организации дорожного...