Представители иркутского отделения партии «Единая Россия» заявили, что не могут установить, кто конкретно клеил логотипы на упаковки с гуманитарной помощью для пострадавших в Приангарье. По словам пресс-секретаря Ольги Окружновой, инцидент мог быть провокацией со стороны других политических организаций.
Она уточнила, что руководство партии не давало распоряжения наклеивать какие-либо ярлыки.
У нас сейчас такая ситуация , что не до пиара. У каждого — родственники, знакомые, друзья оказались в беде. Очень много приходит груза. Сложно контролировать каждую коробку, — добавила Окружнова.
Пресс-секретарь заверила, что сейчас подобного не происходит, передаёт «
Ранее News.ru писал, что громкий скандал разгорелся в Иркутской области вокруг сбора помощи для пострадавших от паводка. Одна из жительниц, Ирина Шипова, рассказала, что её попросили наклеить на коробки с вещами и продуктами специальные надписи, на которых изображён логотип «Единой России».