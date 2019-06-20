Единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги могут ввести в России. Закон внесли на рассмотрение в Госдуму.
Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с первым зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Пахомовым и замглавы этого комитета Павлом Качкаевым.
Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс. Согласно законопроекту, плата за жильё и коммунальные услуги будет вноситься на основании единых платёжных документов, в том числе в электронной форме. Они должны быть представлены не позднее первого числа следующего месяца, передаёт «
Авторы документа предполагают, что закон поможет повысить собираемость платежей за коммунальные услуги, а также уменьшит нагрузку на тарифы.
Ранее News.ru писал, что правительство РФ планирует изменить нормативы платы за отопление. Теперь платежи будут напрямую зависеть от этажа, на котором расположена квартира.