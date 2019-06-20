https://static.news.ru/photo/0f62d0b8-932c-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Единый платёжный документ за жилищно-коммунальные услуги могут ввести в России. Закон внесли на рассмотрение в Госдуму.

Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с первым зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Пахомовым и замглавы этого комитета Павлом Качкаевым.

Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс. Согласно законопроекту, плата за жильё и коммунальные услуги будет вноситься на основании единых платёжных документов, в том числе в электронной форме. Они должны быть представлены не позднее первого числа следующего месяца, передаёт « Парламентская газета ». В последнее время участились случаи выявления неверных начислений. Только за 2018 год в региональные жилинспекции по этому поводу поступило до 60% обращений.

Авторы документа предполагают, что закон поможет повысить собираемость платежей за коммунальные услуги, а также уменьшит нагрузку на тарифы.

Ранее News.ru писал, что правительство РФ планирует изменить нормативы платы за отопление. Теперь платежи будут напрямую зависеть от этажа, на котором расположена квартира.