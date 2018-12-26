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Эдгард Запашный пригласит мьянамских слонят в свой цирк

Adriana Adinandra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эдгард Запашный заявил о том, что пригласит выступать в Большой Московский цирк трёх мьянамских слонят, которых передали в театр «Уголок дедушки Дурова».

«Я думаю, что года через 3−4 они начнут работать, а как только они станут профессиональными артистами, я, как директор Московского государственного цирка, буду приглашать их к себе на работу или пытаться заинтересовать семью Дуровых, чтобы они выступали на других площадках», — сказал Запашный «Москве 24».

По его словам, сейчас им нужно пройти процесс акклиматизации, ознакомиться с новой средой.

Как ранее писал News.ru, Эдгард Запашный в ходе одного из выступлений решил ради эффектного снимка укусить тигра, чтобы привлечь его внимание. Подписчики Запашного в шутку посоветовали ему опасаться гнева зоозащитников, которые не смогут спокойно смотреть на фотографию.


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